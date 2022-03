Demonstraties voor vrede

Een man doet blauwe en gele bloemen in de brievenbus bij ambassade van de Russische Federatie in Den Haag tijdens een demonstratie van in Nederland woonachtige Russen. In Den Haag en Rotterdam kwamen zaterdag honderden mensen bijeen om te demonstreren tegen de Russische president Vladimir Poetin en de oorlog in Oekraïne. Op het Malieveld en de Koekamp was de actie ‘Stop de oorlog!’, onder meer georganiseerd door de SP en de Partij voor de Dieren. Bij de Russische ambassade protesteerden in Nederland woonachtige Russen. In Rotterdam is op Plein 1940 gedemonstreerd voor vrede. De Russen bij de ambassade hadden borden bij zich met teksten als ‘stop the war’. Er werden toespraken gehouden in het Russisch. Ruim tweehonderd mensen kwamen hier opdagen.