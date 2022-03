Groningen

Dat blijkt volgens Dagblad van het Noorden uit een enquête door Enigma Research onder inwoners van de provincie. Opmerkelijk genoeg is de bereidheid onder mensen die wonen in gebieden waar aardbevingen plaatsvinden als gevolg van gaswinning groter dan onder inwoners buiten het bevingsgebied. Liefst 83 procent van de ondervraagden vindt dat Nederland moet stoppen met de import van Russisch gas. Zes op de tien Groningers zijn van mening dat daarvoor de gaskraan in de eigen provincie verder open mag. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft altijd gezegd dat de gaswinning tot 12 miljard kuub per jaar relatief veilig kan als alle huizen in Groningen versterkt zijn. Dat is op dit moment nog niet zo. ..

