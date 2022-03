Onbegrepen konijn vaker naar asiel

De Dierenbescherming ziet dat een groter aantal konijnen dan gebruikelijk op straat wordt gedumpt of aangeboden bij het asiel. Kinderen zijn op de dieren uitgekeken en konijnen blijken toch niet zo leuk als gedacht. Ook piekt het aantal acute allergieën bij eigenaren, net als het aantal mensen dat er niet meer voor kan zorgen. Volgens de Dierenbescherming weten mensen onvoldoende waar ze aan beginnen als ze zo’n schattige pluizenbol in huis halen.

Dierenasiels krijgen al zo’n anderhalf jaar meer konijnen aangeboden dan gebruikelijk. Ook worden konijnen vaker domweg ergens in het bos of in het park gedumpt als de eigenaar ze niet meer hebben wil. Vorig jaar vingen asiels van de Dierenbescherming bij elkaar 1348 gedumpte en rondzwervende konijnen op en daarnaast 897 dieren waar de baasjes afstand van hadden gedaan. In 2016 waren dat nog respectievelijk 1058 en 588 konijnen.

Ook stads- en kinderboerderijen worden geregeld verrast met konijnen die domweg over het hek zijn gezet. Voorzitter Corrie Raaijmakers van de Vereniging van Stads- en Kinderboerderijen in Nederland vermoedt dat dit sinds de coronapandemie vaker gebeurt dan voorheen. ‘Het gebeurt altijd wel. Dat ..

