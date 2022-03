Abraham Kuyper signaleerde een liberaal complot om de samenleving te narcotiseren met het gedachtegoed van de Franse Revolutie

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 8: antirevolutionairen tegen de Franse Revolutie.

Het jaarlijkse hoogtepunt van de Antirevolutionaire Partij, de ARP, was de deputatenvergadering. Dan kwamen afgevaardigden of deputaten uit hele land bijeen, meestal in Utrecht. Klapstuk was de rede van de partijleider, waarin hij de actuele politiek vanuit de antirevolutionaire, gereformeerde beginselen besprak.

De Antirevolutionaire Partij werd opgericht in 1879, de eerste moderne politieke partij in Nederland. Tien jaar later, op 3 mei 1889, werd de tiende deputatenvergadering gehouden, in Utrecht, dat per spoor vanuit het hele land bereikbaar was. Vanaf het station liepen de deputaten naar het Gebouw van Kunsten en Wetenschappen aan de Mariaplaats, waar de kleine Concertzaal voor hen in gereedheid was gebracht. Zeshonderd deputaten ha..

