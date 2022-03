Lichaam vermiste Ier gevonden in Almere

Het lichaam van een sinds de storm Eunice vermiste Ier is vrijdag gevonden in de Lage Vaart in Almere. De 39-jarige man was sinds 18 februari niet meer gezien. Woensdag zochten leden van het Veteranen Search Team in de Fauna- en Bloemenbuurt in Almere ook al naar de man. Vrijdag werd het lichaam met behulp van een sonarboot en speurhonden gevonden in het kanaal. <

Ziekteverzuim in zorg stijgt weer in Limburg

Het ziekteverzuim van medewerkers in Limburgse ziekenhuizen stijgt weer. Dat ziet het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Limburg. Volgens de voorzitter Helen Mertens nemen de ziekenhuizen afzonderlijk gepaste maatregelen om de reguliere zorg te laten doorlopen. <

‘Leg defensie-uitgaven voor tien jaar vast in wet’

Nederland moet de defensie-uitgaven voor tien jaar gaan vastleggen in een Defensiewet, vindt de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Zo moet de defensieplanning ‘meer verplichtend’ worden en zekerheid bieden over meerdere kabinetsperiodes. Nu is de defensiebegroting afhankelijk van het regeerakkoord, dat bij het aantreden van ieder nieuw kabinet wordt opgesteld. <

Negatief reisadvies voor heel Belarus

Heel Belarus heeft een rood reisadvies gekregen. ‘Wat uw situatie ook is: ga er niet naartoe’, schrijft het ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn site. Mensen die er al zijn, kunnen volgens het ministerie het beste vertrekken. Er wordt geen evacuatieoperatie opgetuigd. Ook adviseert het ministerie mensen nog dringender om niet naar Rusland te reizen als het niet noodzakelijk is. <

Medische hulpmiddelen verzameld voor Oekraïne

Meerdere ziekenhuizen in Nederland zijn begonnen met het verzamelen van medische hulpmiddelen voor Oekraïne. Die kunnen naar hospitalen in dat land worden gestuurd. Artsen en verpleegkundigen daar kampen namelijk met veel tekorten door de Russische invasie. Onder meer het OLVG in Amsterdam zamelt spullen in. Het gaat om medische hulpmiddelen voor geboortezorg en kindergeneeskunde. <

Geen totaalbeeld trucker die agent doodreed

De politie heeft geen totaaloverzicht gehad van de incidenten waar vrachtwagenchauffeur Willem M. (46) bij betrokken was, voordat hij op 7 juli vorig jaar motoragent Arno de Korte doodreed. Van een ‘gecoördineerde, integrale aanpak’ is daarom geen sprake geweest, concludeert de commissie die op verzoek van de politie onderzoek heeft gedaan naar het dramatische voorval. <

Prinses Anne bezoekt Global Mercy Rotterdam

De Britse prinses Anne heeft vrijdag een bezoek gebracht aan Rotterdam. De dochter van koningin Elizabeth ging aan boord van de Global Mercy, het grootste ziekenhuisschip ter wereld. Anne is beschermvrouwe van Mercy Ships International. Ze kreeg tijdens haar bezoek een rondleiding op het schip en luisterde naar de verhalen van vrijwillige bemanningsleden. <

Belastingdienst ziet recordaantal aangiften

De Belastingdienst heeft sinds dinsdag ruim 1,2 miljoen aangiften binnengekregen. Volgens een woordvoerster is dat een recordaantal: niet eerder kwamen er in de eerste dagen zo veel aangiften binnen over het afgelopen belastingjaar. Sinds dinsdag kunnen Nederlanders hun belastingaangifte doen. De aangiftewebsite van de Belastingdienst was vanwege grote drukte niet altijd bereikbaar voor bezoekers. De maximale capaciteit van het aantal gebruikers was op die momenten bereikt. <

Brandbare vloeistof bij Russisch consulaat

In de verdachte rugzak die donderdagavond werd gevonden bij een consulaire afdeling van de Russische ambassade in Den Haag zat een brandbare vloeistof. Om wat voor vloeistof het gaat en of er bijvoorbeeld een ontstekingsmechanisme aan verbonden was, kon een politiewoordvoerder nog niets zeggen. ‘Dat maakt onderdeel uit van het onderzoek.’ <

Ex-partners wonen na scheiding lang samen

Ex-partners wonen in meer dan de helft van de gevallen een jaar nadat de scheiding is uitgesproken noodgedwongen nog samen. Dat meldt de Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) na onderzoek onder 275 leden, dat samen met journalistiek platform Pointer werd uitgevoerd. <

Belgen schrappen coronamaatregelen

België schrapt maandag vrijwel alle resterende coronamaatregelen, heeft het Overlegcomité van de zes regeringen volgens meerdere Belgische media besloten. Voor toegang tot de horeca, concerten, discotheken of bioscoop kan de coronapas op zak blijven. De sluitingsuren voor nachtclubs en cafés verdwijnen en een mondkapje zal alleen nog in het openbaar vervoer, de ziekenhuizen en de verpleegtehuizen moeten worden gedragen. <

Aanslagpleger Boston krijgt doodstraf

De dader van de aanslag op de marathon van Boston in 2013, krijgt toch weer de doodstraf opgelegd. De 28-jarige uit Kirgizië afkomstige Dzhokhar Tsarnaev was daartoe in 2015 al veroordeeld, maar een hof van beroep in Boston bepaalde in 2020 dat de straf opnieuw moest worden bekeken. Het Amerikaanse Hooggerechtshof oordeelt nu met zes stemmen voor en drie tegen dat de doodstraf in stand blijft. <

Vrijspraak oud-agent in zaak Breonna Taylor

Een Amerikaanse oud-agent is vrijgesproken in de enige rechtszaak rondom Breonna Taylor (26). De zwarte vrouw werd bijna twee jaar geleden in Louisville doodgeschoten tijdens een drugsinval. De voormalige politieagent werd niet vervolgd voor haar dood, maar voor het in gevaar brengen van haar buren. <

Rusland zet medium Facebook op zwart

Rusland blokkeert Facebook. De Russische toezichthouder voor de media heeft bevolen de site van het sociale netwerk op zwart te zetten omdat Facebook zelf bepaalde Russische media tegenhield. De blokkade van Facebook is de jongste stap in de escalerende mediaoorlog tussen het Westen en Rusland, vooral na de Russische invasie in Oekraïne. <

Sancties raken 700 miljoen ING-leningen

Van al het geld dat ING heeft uitstaan in Rusland of bij Russische klanten wordt zo’n 700 miljoen euro geraakt door westerse sancties. In totaal heeft de Nederlandse bank 5,3 miljard euro aan leningen verstrekt aan Russische klanten, staat in een toelichting van ING op zijn blootstelling aan het internationaal steeds verder geïsoleerde land. <

Tanken aan de pomp opnieuw fors duurder

Tanken aan de pomp in Nederland wordt dit weekend nog duurder als gevolg van de onrust op de oliemarkt door de oorlog in Oekraïne. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers gaan de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen zaterdag opnieuw met meerdere centen omhoog, net als vrijdag het geval was. <

Tesla mag productie starten in Duitse fabriek

Tesla heeft voorwaardelijke goedkeuring om de productie te gaan opstarten in zijn Duitse fabriek. Dat hebben de autoriteiten van de deelstaat Brandenburg vrijdag bekendgemaakt in Potsdam. Het bedrijf moet nog wel aantonen dat het aan een aantal voorwaarden voldoet op het gebied van onder meer het beheersen van luchtverontreiniging. De verwachting is dat dit proces ongeveer twee weken in beslag zal nemen. In de fabriek verwacht Tesla een half miljoen auto’s per jaar te bouwen. <

Google stopt verkoop ads in Rusland

Google stopt tijdelijk met het verkopen van onlineadvertenties in Rusland. Dat geldt ook voor dochteronderneming YouTube. Eerder namen Twitter en Snap al soortgelijke stappen vanwege de Russische invasie van Oekraïne. Google had het Russische staatsmedia al onmogelijk gemaakt om advertenties te kopen of verkopen. Het bedrijf heeft daarnaast in samenspraak met de Oekraïense autoriteiten de verkeersinformatiediensten in Google Maps voor Oekraïne uitgeschakeld. <

‘EU wil invloed Rusland bij IMF beperken’

Ambtenaren van de Europese Unie onderzoeken hoe de invloed van Rusland bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan worden beperkt. Ze bekijken ook of ze het land, dat vorige week Oekraïne is binnengevallen, de toegang tot financiering van het IMF kunnen ontzeggen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden. <

EU kocht Russisch gas voor recordbedrag

De Europese Unie heeft afgelopen woensdag op één dag voor een recordbedrag van 689 miljoen euro aan gas gekocht van Rusland. Dat meldt de Belgische denktank Brueghel op basis van eigen berekeningen. De EU blijft Russisch gas kopen terwijl het tegelijkertijd de Russische economie probeert lam te leggen met sancties vanwege de invasie van Oekraïne. <

Transport gas kan 15 procent meer kosten

Gasunie Transport Services (GTS) wil zijn tarieven volgend jaar met gemiddeld 15 procent verhogen, zo meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Een dergelijke verhoging zou betekenen dat huishoudens hun energierekening met krap 1 procent zullen zien stijgen. Volgens GTS zijn er verschillende oorzaken aan te wijzen waardoor de tarieven omhoog zouden moeten. <

Duitse export daalt, klap moet nog komen

De export van Duitsland is in januari gedaald, terwijl economen juist op een stijging hadden gerekend. Mogelijk hebben de wereldwijde problemen in de logistieke ketens de uitvoer van de grootste economie van Europa geraakt. De export van Duitsland zal waarschijnlijk ook rake klappen krijgen door de oorlog in Oekraïne, omdat Rusland een belangrijke afzetmarkt is en steeds meer Duitse bedrijven hun Russische verkopen stopzetten. <

BBC: China zendt duels Premier League niet uit

De Chinese zender die de rechten heeft van de Engelse Premier League zal de wedstrijden van aanstaand weekend niet uitzenden. Volgens de BBC gebeurt dit vanwege de steun voor Oekraïne die vooraf aan de duels wordt betuigd. De Premier League had afgelopen woensdag aangekondigd dat er tijdens de wedstrijden steun voor Oekraïne zou worden uitgesproken doordat alle twintig aanvoerders banden in Oekraïense kleuren zouden dragen. <