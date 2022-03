Regio’s werken aan opvang vluchtelingen

Dordrecht

Dordrecht en omgeving (Zuid-Holland Zuid) bereidt zich erop voor zo snel mogelijk 1000 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk opvang te kunnen bieden, waarbij de bedoeling is uiteindelijk 2000 mensen aan onderdak te helpen. Ook in de regio Rotterdam-Rijnmond gaat het om 2000 plekken, waarvan Rotterdam de helft voor zijn rekening neemt. Daar zijn al twee riviercruiseschepen gehuurd voor de meest acute opvang.

In Leeuwarden gaat de veiligheidsregio Friesland inventariseren waar in eerste instantie 1000 en later dus ook 2000 plekken gecreëerd kunnen worden. Die balans moet woensdag opgemaakt zijn. De veiligheidsregio wijst erop dat Oekraïners geen asiel hoeven aan te vragen en vrij in Europa mogen reizen. De opvang wordt dan ook niet ge..

