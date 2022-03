Bij parkeerplaats Hazeldonk is de oorlog realiteit voor Oekraïense truckers

De oorlog in Oekraïne heeft ook gevolgen voor de Nederlandse transportsector. Ondernemers vrezen een nog groter personeelstekort.

Hazeldonk

Thuis lijkt voor iedereen mijlenver weg op truckersstandplaats Hazeldonk ten zuiden van Breda. Toch hangt ergens tussen de dieseldampen en urinelucht de vertrouwde geur van aardappelen met spek. ‘Vareniki’, wijst trucker Viktor (55) naar het gasstelletje in zijn cabine. ‘Typisch Oekraïens.’ Het zal niet lang meer duren voordat hij weer kan proeven hoe zijn vrouw het ook alweer klaarmaakte. Hij haalt nog één lading op in Amsterdam en dan rijdt hij naar huis. Naar Lutsk. Naar de oorlog.

En hij is niet de enige. Terwijl meer dan een miljoen Oekraïners de afgelopen dagen hun land ontvluchtten, zien werkgevers in de transportsector volgens Transport en Logistiek Nederland dat hun Oekraïense chauffeurs de reis in tegengestelde richting..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .