Hoe word ik gelukkig? Nieuw tv-programma ‘In Freudesnaam’ beantwoordt levensvragen van tieners

In het nieuwe televisieprogramma In Freudesnaam krijgen tieners antwoord op hun levensvragen. Regisseur Pieter Hulst: ‘Voor de vragen die écht belangrijk zijn, bestaat geen schoolvak. Daarom willen we jongeren een handje helpen.’

'In In Freudesnaam leren tieners wat er op basis van wetenschappelijke experimenten bekend is over bijvoorbeeld verliefdheid.'

Hilversum

Hoe word ik gelukkig? Is de mens goed of slecht? Het zijn vragen van tieners, waar het nieuwe VPRO-jeugdprogramma In Freudesnaam antwoord op geeft. ‘Op school leren tieners over Duitse voorzetsels en de stelling van Pythagoras’, vertelt regisseur van het programma Pieter Hulst. ‘Allemaal interessant, maar voor de vragen die écht belangrijk zijn, bestaat geen schoolvak. Daarom maken we nu dit programma, om tieners een handje te helpen.’

Hulst had het programma graag zelf gezien in de tijd dat hij tiener was. ‘Hoe handig is het om via een televisieprogramma te leren hoe je ervoor kan zorgen dat iemand je leuk vindt, en hoe je moet zoenen. ..

