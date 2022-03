Samen om christelijke kiezersgunst vragen kan alleen als dat ook geloofwaardig is

Kieslijsten van ChristenUnie en SGP sámen zijn lokaal geen vanzelfsprekendheid meer. Logisch, want het zijn verschillende partijen. Maar de gevoeligste keuze komt nog. In Europa hebben beide partijen het gevraagde kiezersvertrouwen al twee keer beschaamd.

Eind 2005 brak in de SGP een crisis uit, die leidde tot een ogenschijnlijk kleine, maar tegelijk fundamentele verandering in de partij. Het was de onlangs overleden Bas van der Vlies die een oplossing forceerde, een van de weinige keren dat hij als partijleider publiekelijk de vlucht naar voren nam.

En ja, ook deze SGP-crisis had alles te maken met de positie van de vrouw. Maar ditmaal was het wonderlijke: níét de SGP-vrouw. Wat was er aan de hand? Burgemeester Jan van Belzen en dominee Jan Hendrik van Daalen stapten uit het SGP-hoofdbestuur. Reden was de afkeuring door datzelfde bestuur van vier lokale samenwerkingslijsten met de ChristenUnie, omdat vrouwen daar té prominent – lees: verkiesbaar – op stonden. Het ging hier dus om de plek ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .