Dordrechts Museum vindt werken Cuyp

Dordrecht

Zes onbekende schilderijen van Aelbert Cuyp (1620-1691) zijn opgespoord door het Dordrechts Museum. De werken uit particulier bezit maken nu deel uit van de expositie In het licht van Cuyp. De landschappen zijn nooit eerder tentoongesteld. Volgens het museum staan ze in oude publicaties, maar was hun verblijfplaats onbekend. Met behulp van kunsthandelaren kon het museum ze traceren. Ze bleken bijna allemaal in Nederland te zijn. De expositie, die het verhaal vertelt over de grote waardering in Engeland voor de landschappen, is te zien tot en met 8 mei.

