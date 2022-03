Hermitage Amsterdam breekt met Petersburg

De Hermitage in Amsterdam verbreekt de banden met het gelijknamige staatsmuseum in het Russische Sint-Petersburg. Dat hebben het bestuur en de raad van toezicht besloten.

De Hermitage Amsterdam toont kunst uit de collectie van het Russische museum, een van de grootste ter wereld.

‘Lang heeft de Hermitage Amsterdam zich afzijdig gehouden van politieke ontwikkelingen in het Rusland van Putin’, aldus het museum. ‘De recente aanval van Rusland op Oekraïne maakt deze afzijdigheid niet langer houdbaar.’ De beslissing valt de bestuurders, toezichthouders en het personeel van het museum zwaar. ‘De afgelopen decennia is op een harmonieuze manier met de Russische collega’s samengewerkt’, staat in de verklaring. ‘Verschillen van opvatting bleken altijd overbrugbaar.’

Maar met de inval van het Russische leger in Oekraïne is volgens het museum een grens overschreden. ‘Oorlog maakt alles kapot. Zo oo..

