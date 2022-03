OM: Peter R. de Vries al voor moord gevolgd

Amsterdam

Dat bleek donderdag op de derde tussentijdse zitting tegen E. en medeverdachte Delano G. (22). E. was op de zitting aanwezig, G. bleef in zijn cel en liet zich vertegenwoordigen door zijn twee advocaten.

Peter R. de Vries werd op 6 juli vorig jaar van dichtbij neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Ook toen had hij net een uitzending van RTL Boulevard achter de rug. De Vries wandelde van de studio naar de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat.

Volgens het OM is G. de schutter geweest en heeft E. opgetreden als chauffeur. Het tweetal werd enkele uren na de aanslag klemgereden op de A4 en aangehouden. De Vries bezweek negen dagen na de aanslag aan zijn verwondingen. De moord bracht een enorme..

