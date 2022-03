Als iemand met een bijstandsuitkering in Amsterdam de komende periode een Oekraïense vluchteling in huis neemt dan wordt deze nieuwe inwoner niet aangemerkt als medebewoner, waardoor de opvang geen nadelig effect heeft op de uitkering. Dat maakte de gemeente Amsterdam donderdag bekend. <

Tientallen dode spreeuwen vallen op A2

De A2 bij Vinkeveen in de richting Amsterdam was donderdag enige tijd dicht omdat tientallen dode spreeuwen op de weg waren gevallen. Drie van de vijf rijstroken werden afgezet, de opgelopen vertraging van bijna een uur nam geleidelijk weer af toen de weg rond 17.00 uur weer openging. Onduidelijk is waardoor de spreeuwen rond 14.30 uur uit de lucht dood op het wegdek vielen.

