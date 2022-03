Robert Dulmers doet in de schutse van de Allerhoogste verslag van de oorlog in Oekraïne

Nederland is een paradijs voor iedereen die gewone dingen wil, merkte Dulmers dertig jaar geleden. Zelf wilde hij een groots en meeslepend leven. En dus trok hij in 1991 als verslaggever naar de oorlog in Joegoslavië.

Het avontuurlijke leven wat hij zocht, vond hij daar. Naast de talloze levensbedreigende momenten die hij doormaakte, werd Dulmers, die katholiek is, in 1992 gegijzeld door Servisch-Bosnische soldaten in het Bosnische Doboj. Hij werd gemarteld, kreeg meermalen een pistool tegen zijn hoofd en werd intensief verhoord, totdat bemiddeling van het Rode Kruis uitkomst bracht. Over de oorlog in Syrië schreef Dulmers in 2016 het boek Bonbons voor mevrouw Assad: achter de linies van het Syrische regime.

In een oorlog ben je dood voordat je het doorhebt, weet Dulmers. Het is niet zo dat hij daarvoor geen angst kent. Sterker nog: Dulmers is altijd bang als hij in oorlogsgebied is. Toch is hij nu opnieuw gegaan en doet hij voor het Nederlands Dagb..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .