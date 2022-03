Christian Verwoerd haalde Oekraïners op aan de grens. ‘Deze mensen moesten halsoverkop vluchten’

Waarom bent u naar Polen gereden?

‘In de nacht van dinsdag op woensdag viel een kruisraket in de stad waar vrienden van mijn vrienden wonen. Deze mensen zaten al dagen in een schuilkelder, omdat het luchtalarm steeds afging. De raket was de druppel die de emmer deed overlopen. Ze besloten: dit is te gevaarlijk, we gaan vluchten naar het westen van Oekraïne. Ze vroegen een vriend van mij of wij ze op konden halen. Natuurlijk wilden wij ze helpen, dus we zijn gelijk naar Polen gereden. Echt een last-minute-actie.’

Hoe komen uw vrienden aan vrienden in Oekraïne?

‘Ik ben opgegroeid in Nieuw-Lekkerland. Jaren geleden kwamen kinderen uit arme Oekraïense gezinnen regelmatig een paar maanden naar ons dorp. In Nederland konden ze ontspanne..

