Waddinxveen vangt groep van 50 Oekraïense vluchtelingen op

Een groep van ongeveer vijftig Oekraïense vluchtelingen kan terecht in Waddinxveen. De mensen komen donderdag- op vrijdagnacht aan in de plaats om daar ongeveer een week te blijven; ze worden ondergebracht in een sporthal (De Dreef). De gemeente laat donderdag weten te onderzoeken wat mogelijk is om de vluchtelingen op langere termijn onderdak te geven. Later komt nog een groep van ongeveer 25 mensen naar de Zuid-Hollandse plaats.

Deze specifieke groep Oekraïners is naar Nederland gehaald door Waddinxveners die een band hebben met het Oekraïense dorp Reya. Volgens de gemeente zochten deze mensen contact met hun Nederlandse kennissen nadat hun dorp was gebombardeerd. De inwoners van Waddinxveen vroegen op hun beurt hulp van de gemeente.

‘Ik vind het hartverwarmend om te zien hoe Waddinxveners hun hart en dorp openstellen voor deze groep mensen’, zegt burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis in een verklaring. ‘Ik hoop dat deze Oekraïners in deze onzekere en onveilige tijden hier op adem kunnen komen. We gaan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om hen weer vertrouwen in de toekomst te geven.’

Eerder werd al bekend dat in Amsterdam een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen is geopend, in een hotel in stadsdeel Zuidoost. Daar is plek voor tachtig mensen. De gemeente Ede heeft ook legerplaats Harskamp in het gelijknamige dorp in de gemeente Ede beschikbaar gesteld voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Op de legerplaats is ruimte voor achthonderd mensen. Het is nog niet duidelijk wanneer de locatie precies gebruikt gaat worden. Het kabinet is verder in gesprek met onder meer de gemeenten Den Haag, Haarlem en Zaanstad over de opvang van Oekraïners die het oorlogsgeweld in hun land zijn ontvlucht. Ook Defensie kijkt hoe het kan helpen, liet het ministerie van Justitie eerder deze week al weten.

Oekraïners kunnen vrij naar Nederland reizen en hier negentig dagen verblijven, een termijn waarvan het kabinet al heeft gezegd dat het die wil oprekken. Oekraïners die hier nu al zijn kunnen zich melden bij de gemeente waar ze verblijven, als ze hulp nodig hebben. Ook organisaties als het Rode Kruis, het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk hebben hun hulp aangeboden.