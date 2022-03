Het Amsterdam Museum zet vanwege de oorlog in Oekraïne voorlopig een streep door de opening van zijn tijdelijke onderkomen in de Hermitage. Het museum vindt de Russische banden van de Hermitage bovendien ‘te onduidelijk’, zegt directeur Judikje Kiers in een verklaring. De Hermitage Amsterdam toont kunst uit de collectie van het Russische staatsmuseum in Sint-Petersburg. <

beeld anp

Pakketbezorger na zware mishandeling overleden

De 42-jarige pakketbezorger die vorige week maandag in Hoogvliet (Zuid-Holland) zwaargewond raakte bij een mishandeling, is dinsdag aan zijn verwondingen overleden. Een 29-jarige Rotterdammer werd eerder al opgepakt voor de mishandeling. De twee hadden volgens de politie onenigheid over een pakketje. <

Vader verdacht van poging tot doodslag

Een 46-jarige man uit de Drentse gemeente Aa en Hunze wordt verdacht van een poging tot doodslag door zijn eigen kind te steken. De vader is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besloot het voorarrest van de man met veertien dagen te verlengen, maakte het Openbaar Ministerie bekend. <

Werkstraffen geëist om bedreiging GGD’ers

Het Openbaar Ministerie in Maastricht heeft woensdag werkstraffen geëist tegen een man en een vrouw wegens bedreiging van GGD’ers in Heerlen. Tegen de vrouw eiste het OM een taakstraf van honderd uur, tegen de man tachtig uur. Tegen beiden is ook een voorwaardelijke celstraf geëist van twee maanden en een verbod om het komende halfjaar naar een GGD-priklocatie te gaan. <

Apple Store opent na bijna week de deuren

De Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam is woensdagmiddag opengegaan. Om 13.00 heeft het personeel de deuren geopend en die om 17.00 uur weer gesloten. Donderdag is de winkel op de normale openingstijden open van 11.00 tot 18.00 uur. De Apple Store was bijna een week dicht na de gijzeling van vorige week dinsdagavond. <

beeld anp

Opnieuw aanhouding in zedenonderzoek

In een zedenonderzoek naar een oud-directeur van stichting Kanjer Wens is woensdag nog een persoon aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Almere die wordt verdacht van seksueel misbruik. Hij zit vast voor verhoor, aldus de politie. Eerder werd al bekend dat de oud-directeur, een 54-jarige man uit Almere, wordt verdacht van twee gevallen van ontucht in de tijd dat hij directeur was van Kanjer Wens Nederland, een organisatie die dagjes uit organiseert voor chronisch of ernstig zieke kinderen. <

Weer meer gevallen van corona gemeld

Het aantal nieuwe coronagevallen is fors gestegen. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend zijn 48.503 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd. Ook het gemiddelde loopt op, komt naar voren uit de dagelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). <

Sywert van Lienden is weer op vrije voeten

Ondernemer Sywert van Lienden is ‘heengezonden’, meldde het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. Van Lienden werd maandag opgepakt naar aanleiding van zijn omstreden mondkapjesdeal vanuit de Stichting Hulptroepen Alliantie. Ondanks dat hij weer op vrije voeten is, gaat het onderzoek naar hem gewoon door, aldus een woordvoerster van het OM. De twee andere bij Hulptroepen Alliantie betrokken personen zitten nog vast. <

Zwarte vrouw mogelijk nieuwe opperrechter VS

De Amerikaanse senaat houdt van 21 tot 24 maart hoorzittingen over de kandidaat voor het Hooggerechtshof die door president Joe Biden naar voren is geschoven. Biden heeft met Ketanji Brown Jackson voor het eerst een zwarte vrouw als rechter in het Amerikaanse Hooggerechtshof voorgedragen. <

Buitenlandse netwerken kopen comedy Zelensky

Diverse internationale tv-netwerken hebben de Oekraïense comedyserie Servant of the People aangekocht. In de reeks uit 2016 speelt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky de hoofdrol. Hij werkte voor hij in 2019 president werd als acteur en comedian. <

Einde aan coronaprotest in Nieuw-Zeeland

Het coronaprotest bij het Nieuw-Zeelandse parlementsgebouw is na ruim drie weken beëindigd. Het tentenkamp wordt ontmanteld en voertuigen worden weggesleept. Ook heeft de politie 65 aanhoudingen verricht. De politie, die voorheen voor een lichte aanpak had gekozen, gebruikte pepperspray en waterkanonnen om de honderden betogers weg te krijgen. Die gooiden onder meer stenen en flessen naar agenten. <

beeld anp

Zeker dertien doden door noodweer Australië

Het dodental door de overstromingen aan de Australische oostkust loopt op. Zeker dertien mensen zijn sinds eind vorige week om het leven gekomen. Negen mensen stierven in de deelstaat Queensland en vier in New South Wales, waar ook Sydney onder valt. Tienduizenden mensen zijn vanwege het noodweer geëvacueerd. Door de overstromingen zijn gebieden onder water komen te staan en zijn huizen weggevaagd. <

Georgië wil lid worden van de Europese Unie

Georgië, ooit deel van de Sovjet-Unie, gaat het lidmaatschap van de Europese Unie aanvragen. De regerende partij maakte bekend dat het verzoek donderdag wordt ingediend. Georgië, in het uiterste oosten van Europa, hoopt dat de aanvraag met spoed wordt behandeld, melden media. <

Pensioenfondsen hebben Russische beleggingen

Nederlandse pensioenfondsen hebben in totaal voor zo’n 5 miljard euro aan Russische aandelen en obligaties in bezit. Dat lijkt veel, maar in het grote plaatje valt het financiële risico dat de fondsen lopen door de internationale sancties tegen Rusland daarmee mee, laat De Nederlandsche Bank (DNB) weten. Volgens cijfers van de toezichthouder gaat het om ongeveer 0,3 procent van het totale pensioenvermogen. DNB noemt de zogeheten blootstelling ‘zeer gering’. Het merendeel, ongeveer 55 procent, betreft Russische aandelen. <

1 miljard euro op Nord Stream 2 afgeschreven

Het Duitse energiebedrijf Wintershall Dea verwacht honderden miljoenen euro’s te verliezen aan de gaspijpleiding Nord Stream 2. De Duitse regering schorste vorige week het proces van goedkeuring voor de gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland voor onbepaalde tijd. Nu het moederbedrijf van het infrastructuurproject uitstel van betaling heeft gevraagd, schrijft Wintershall Dea ongeveer 1 miljard euro af op de financiering van de pijpleiding. <

TUI: geen blijvende impact door sancties

Reisconcern TUI verwacht geen ‘blijvende negatieve gevolgen’ voor de onderneming als gevolg van Europese sancties tegen grootaandeelhouder Aleksej Mordasjov. Die steenrijke Rus heeft ongeveer een derde van het bedrijf in handen, doordat hij zijn belang tijdens de coronacrisis nog opvoerde om TUI overeind te houden. De sancties verhinderen dat de oligarch zijn aandelen in TUI kan afstoten. Volgens het reisconcern blijft TUI sowieso een Duits bedrijf dat wordt geleid door een eigen raad van bestuur. <

VDL Nedcar ligt stil om leveringsproblemen

Autoproductiebedrijf VDL Nedcar moet zijn fabrieken vanaf maandag stilleggen. De zogenoemde kabelbomen die nodig zijn voor de productie van de BMW- en MINI-modellen kunnen door de oorlog in Oekraïne niet geleverd worden. Een woordvoerder van VDL zegt nog niet in te kunnen schatten hoelang de fabriek stil blijft liggen. <

FNV: geef altijd 0,19 euro kilometervergoeding

FNV wil dat alle werkenden een kilometervergoeding krijgen van 0,19 euro. Nu krijgen velen, vooral mensen die weinig verdienen, nog minder dan die maximale belastingvrije vergoeding van hun woon-werkverkeer. Intussen zijn de benzineprijzen naar recordhoogtes gestegen na de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende westerse sancties. <

beeld anp

Office Centre failliet, banen staan op de tocht

Door het faillissement van de kantoorartikelengroothandel Office Centre staan honderden banen op de tocht. De onderneming, die tevens sponsor is van voetbalclub FC Groningen, verkeerde al langer in financiële problemen en kreeg eerder uitstel van betaling. Dat liep op 1 maart af, waarna woensdag het faillissement is uitgesproken. Office Centre heeft ruim dertig vestigingen. <

Advocatenkantoor kijkt naar Russische cliënten

Advocatenkantoor Houthoff gaat kritisch kijken naar de relatie met ‘bepaalde cliënten’. Dat stelt het kantoor in een verklaring naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Vorig jaar schreef Follow The Money dat Houthoff grote Russische bedrijven als Gazprom, VEON en LetterOne als klant had, maar ook de Russische staat. ‘Houthoff is zeer geschokt door de situatie in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne veroordelen wij als een schending van internationaal recht en mensenrechten’, schrijft het advocatenkantoor in de verklaring. <

HDN: run op hypotheken door oplopende rentes

De oplopende rentes hebben gezorgd voor een grote toename in hypotheekaanvragen. Volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) werden er de afgelopen tijd meerdere records gebroken. Zo was 10 februari met 6337 aanvragen de drukste dag ooit. In totaal ging het in februari om 72.351 aanvragen, het hoogste aantal sinds HDN deze gegevens bijhoudt. <

beeld anp

EU en G7 zoeken naar aanpak cryptogeld

De EU en de G7 onderzoeken maatregelen om te voorkomen dat cryptogeld, zoals de bitcoin, wordt gebruikt om de sancties te omzeilen die tegen Rusland zijn ingesteld vanwege de invasie van Oekraïne. ‘Er is grote instemming bij ons dat we dit niet kunnen laten gebeuren’, zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire na afloop van een videovergadering met zijn Europese collega’s. ‘Maar ik kan natuurlijk niet zeggen hoe we dat gaan aanpakken.’ <

EA Sports haalt Russische clubs uit FIFA 22

EA Sports, de ontwikkelaar van het populaire voetbalsimulatiespel FIFA 22, gaat alle Russische elftallen uit de programma’s halen. Het gaat om de nationale teams en de clubs. Het bedrijf neemt de maatregel vanwege de Russische inval in Oekraïne. <

Gerhard Schröder niet langer erelid Dortmund

Voormalig Duits bondskanselier Gerhard Schröder is niet langer erelid van Borussia Dortmund. De voetbalclub uit de Bundesliga ontnam hem de titel vanwege zijn nauwe banden met Rusland. Wat Schröder vooral wordt kwalijk genomen is dat hij na de Russische inval in Oekraïne weigert zijn topfunctie bij een Russisch energiebedrijf neer te leggen. Schröder staat bekend als goede vriend van de Russische president Putin. <