Overal in Nederland staan mensen met open armen klaar om Oekraïense vluchtelingen hulp en onderdak te bieden.

Martin Nanninga (58) is voorganger en heeft met zijn vrouw Cobie een chalet en een caravan in Gasselternijveenschemond beschikbaar voor vluchtelingen uit Oekraïne.



Martin Nanninga wil ‘zijn identiteit als christen niet alleen met de mond, maar ook met daden belijden’. Daarom wil hij vluchtelingen uit Oekraïne opvangen. ‘Mijn vrouw en ik hebben vorig jaar een voormalig campingterrein gekocht. Dat hebben we opgeknapt en nu staat er een chalet en een grote caravan. Die caravan kan nog koud zijn. Het chalet is al wel verwarmd en geschikt voor gezinnen.’

Dinsdag heeft Nanninga met een ambtenaar van zijn gemeente (Aa en Hunze, red.) gepraat over zijn plannen. ‘Hij was verbaasd dat ik me meldde. Ik heb hem verteld dat we ruimte beschikbaar hebben. En een bevriende ondernemer heeft een aantal Oekraïense werknemers. Misschien kan ik de familie van een van de werknemers opvangen, want de mannen zelf..

