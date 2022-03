Sirenetest gaat door

De maandelijkse test met de sirene gaat maandag gewoon door, ook nu het oorlog is in Oekraïne. Het ministerie van Justitie en Veiligheid gaat hierover communiceren en zal daarbij benadrukken dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken.

Den Haag

De Veiligheidsregio’s zijn gevraagd het reguliere testalarm ook extra onder de aandacht te brengen. Maandag 7 maart is de eerste maandag van de maand, waarop in heel Nederland de sirenes worden getest. Vanwege de oorlog in Oekraïne zouden mensen daarvan kunnen schrikken. Door de test extra onder de aandacht te brengen hoopt het ministerie dit te voorkomen.

