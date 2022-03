Beruchte Russische hackgroep hackt routers van Nederlandse bedrijven

Amsterdam

De Nederlandse militaire inlichtingendienst MIVD is de gehackte routers na onderzoek op het spoor gekomen en informeert de slachtoffers, zegt MIVD-directeur Jan Swillens tegen de Volkskrant. Een aantal van de gebruikers is gevraagd de geïnfecteerde routers af te staan. Hoeveel gehackte routers er precies zijn, is niet bekend - het zou om enkele tientallen gaan. Onduidelijk is of er een verband bestaat met de oorlog in Oekraïne.

Het is opmerkelijk dat de MIVD de vondst openbaar maakt. Inlichtingendiensten gaan zelden specifiek in op de dreigingen die zij ontwaren. Transparantie is volgens directeur Swillens in dit geval belangrijk. ‘De dreiging is soms dichterbij dan je denkt. Daar willen we Nederlanders bewust van maken. Nederlan..

