In de Domkerk bidden voorbijgangers voor Oekraïne: ‘In de kerk krijg ik troost van God’

Stilstaan bij de oorlog in Oekraïne, bidden of een kaarsje branden. De Domkerk was er woensdag speciaal voor ingericht. ‘Het enige dat ik kan doen, is de kracht en verbondenheid met God zoeken’

'Bijna iedereen die de kerk betreedt, staat even stil, bidt of steekt een kaarsje aan.'

Utrecht

In de binnenstad van Utrecht schijnt de zon, genieten gezinnen van hun vakantie en zitten de terrassen stampvol. Gidsen vertellen toeristen over de historie van de stad. Collega’s wandelen rond lunchtijd in groepjes een rondje, hun brood in de hand.

In de Domkerk is de sfeer heel anders. Bij de ingang van de kerk staat het grote witte kruis, bekend van The Passion. Ernaast branden kaarsen. Bijna iedereen die de kerk betreedt, staat even stil, bidt of steekt een kaarsje aan. De opstelling is een idee van de Protestantse Kerk in Nederland en KRO-NCRV. De organisaties willen mensen de ruimte geven om stil te staan bij de oorlog in Oekraïne.

Tijdens het oecumenische middaggebed om 12.30 uur wordt gebeden voor de Russen

