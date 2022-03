Deze mensen willen Oekraïense vluchtelingen opvangen: ‘Mensen in nood moet je helpen’

‘Moeten mensen in nood helpen’

De beelden die Bob van Rossum (72) op televisie ziet van de oorlog in Oekraïne maken hem kwaad en verdrietig. ‘Vrouwen en kinderen verlaten huis en haard, terwijl de mannen moeten vechten.’ Reden voor hem en zijn vrouw om het gastenhuis beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. ‘Als je mensen in nood kunt helpen, moet je dat doen. Dat kan door brieven te sturen, geld over te maken, kleding te doneren. Wij hebben een huisje dat klaar staat en kunnen daarmee helpen.’

Het gastenhuis van Van Rossum staat in zijn tuin en heeft twee slaapkamers, een keuken, woonkamer, toilet en ligt in de landelijke Oost-Groningse omgeving rond Vriescheloo. ‘Hier kunnen mensen tot rust komen. Ik ..

