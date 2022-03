Deze bankier maakt toiletten schoon op MercyShips: ‘Dit schip hangt van wonderen aan elkaar’

Rotterdam

Hoe vindt u het dat de nieuwe Global Mercy afgelopen zaterdag naar Rotterdam is gekomen?

‘Dat is te gek. Het kostte wat moeite om het schip in Nederland te krijgen. Ik geef zelf ook rondleidingen aan boord, er komen in de komende weken twaalfduizend mensen kijken.’

Hoe kwam u in contact met MercyShips?

‘Ik ben ooit als twintiger verhuisd naar een flat van de sociale woningbouw in Den Haag. Ik kreeg post voor de vorige bewoner. Het was een brief van MercyShips, ik was nieuwsgierig, maakte ‘m open en dacht: dit is mijn organisatie. Ik wilde iets gaan doen, ik was jong en wilde de maatschappij dienen. Van kinds af aan houd ik al van schepen. Maar ik dacht wel: wat kan ik als bankier toevoegen op een schip? Ik ben..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .