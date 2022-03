Kerken en gemeenten bereiden zich voor op vluchtelingenstroom

Utrecht

Volgens de Russisch-Orthodoxe Kerk zijn er op dit moment nog maar heel weinig Oekraïners in Nederland. Die hebben onderdak gevonden bij familie of vrienden. Maar we weten niet wat er gaat gebeuren, aldus de kerk, dus mensen die plaats thuis hebben, zijn heel welkom. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) roept gemeenten op na te denken over opvang voor Oekraïense vluchtelingen. ‘Er kan bijvoorbeeld in overleg met het plaatselijke bestuur gezocht worden naar gebouwen. En medische hulp, voedselvoorziening en begeleiding zullen nodig zijn.’

logeerplek

PKN adviseert mensen die een logeerplek hebben zich aan te melden bij takecarebnb.org. Deze organisatie, die samenwerkt met het Centraal Orgaan op..

