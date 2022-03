Vrijwilligers melden zich voor strijd tegen Russen

Oekraïense burgers kregen vorige maand militaire training van het Georgian National Legion in Kiev. Ook in Nederland zijn er mensen die zich willen aansluiten bij de Oekraïense strijdtroepen.

Kaatsheuvel

Kogelwerende vesten en helmen, stevige broeken, waterbestendige slaapzakken, vriesdroog voedsel en medische hulpkits: daar is nu veel vraag naar in militaire speciaalzaken, dumpwinkels en buitensportzaken. Allemaal bedoeld om naar Oekraïne te sturen en de bewoners daar te helpen in hun strijd tegen Rusland. Sommige klanten willen zelf gaan vechten.

‘Er was hier maandag een klant die als vrijwilliger wil gaan vechten in Oekraïne’, zegt eigenaar Jan Noorloos van Noorloos Specialist Equipment in Kaatsheuvel. Deze Nederlander vertelde volgens hem in de winkel dat hij zich ziek ging melden om te kunnen vechten tegen de Russen. ‘Ik heb hem verteld wat ik iedereen vertel die mij nu belt: kogelwerende vesten en helmen moet je bestellen..

