Het aantal nieuwe positieve coronatests is afgelopen etmaal toegenomen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 36.529 nieuwe gevallen geregistreerd. In de twee voorgaande dagen waren er nog minder dan 30.000 nieuwe coronagevallen. In de afgelopen zeven dagen kreeg het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 245.898 meldingen van positieve tests. Gemiddeld zijn dat er in de afgelopen week 35.128. <

9 maart uitspraak in kort geding tegen Volt

De rechter doet op 9 maart uitspraak in het kort geding van het Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan tegen de fractie van Volt. Het kort geding in de rechtbank in Amsterdam nam dinsdag de hele middag in beslag en duurde tot aan het begin van de avond. <

Lil Kleine weer vastgezet vanwege mishandeling

Lil Kleine is opnieuw vastgezet op verdenking van mishandeling van zijn verloofde. Dat bevestigde een woordvoerder van het Openbaar Ministerie dinsdag. De rapper werd eerder vrijgelaten, maar het OM ging met succes in beroep om dat terug te draaien. <

Sywert van Lienden nog altijd vast voor verhoor

Ondernemer Sywert van Lienden zat dinsdag nog altijd vast, zo meldt het Openbaar Ministerie. Van Lienden werd maandag opgepakt en wordt verhoord naar aanleiding van zijn omstreden mondkapjesdeal vanuit Stichting Hulptroepen Alliantie. Ook de twee andere bij Hulptroepen Alliantie betrokken personen zitten nog vast. Het OM start een strafrechtelijk onderzoek. <

FNV: mogelijk acties in streekvervoer

Werknemers in het streekvervoer gaan over twee weken mogelijk actievoeren. FNV meldt dat er wellicht acties komen omdat de onderhandelingen over een nieuwe cao dreigen te mislukken. Volgens de vakbond komt dat door een ondermaats eindbod en een onvoorzien ultimatum van de werkgevers. <

Schrijfster Lale Gül geeft op 5 mei Vrijheidscollege

Schrijfster Lale Gül is een van de sprekers die op 5 mei een Vrijheidscollege geven. Andere sprekers zijn onder meer bioloog Merijn Tinga, die strijdt tegen de plasticsoep en Ferry Hoogvliet, die de aanslag in theater Bataclan in Parijs overleefde. De Vrijheidscolleges maken sinds 2013 deel uit van de landelijke viering van Bevrijdingsdag. <

Rechercheur verdacht van ongewenst gedrag

Een rechercheur van de eenheid Noord-Nederland is vorige week buiten functie gesteld na een melding dat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag in de richting van een getuige. ‘Daarnaast zou hij mogelijk ook vertrouwelijke politie-informatie hebben gedeeld met de getuige’, zo meldde de politie dinsdag. De politie laat een disciplinair onderzoek naar de 64-jarige man uitvoeren, dat in handen ligt van de Rijksrecherche. <

‘Jubelton kan in 2023 omlaag voor afschaffing’

De ‘jubelton’, het bedrag van ruim 100.000 euro dat belastingvrij kan worden geschonken om in een eigen woning te steken, kan in 2023 al worden verlaagd. Dat meldt staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer. Het kabinet wil af van de jubelton, maar de Belastingdienst kan de vrijstelling pas vanaf 2024 afschaffen. Naar aanleiding van vragen van GroenLinks keek Van Rij naar de mogelijkheden om eerder wat te doen aan de jubelton. <

Drogisten bestellen geen extra jodiumtabletten

Drogisterijen zullen vooralsnog geen extra jodiumtabletten bestellen om aan de verhoogde vraag te voldoen, zo meldt het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). Ze zijn bang voor verkeerd gebruik van kaliumjodide. De vraag is sinds dit weekend flink gestegen, volgend op de dreiging met het gebruik van nucleaire afschrikkingsmiddelen door de Russische president Vladimir Putin. Het innemen van kaliumjodide kan de kans op schildklierkanker bij een nucleaire ramp verkleinen. <

Flinke daling aandeel lokale partijen in steden

Het aantal lokale partijen dat meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen in de grote steden lijkt op zijn retour. In de tien grootste gemeenten in Nederland is het aandeel lokale lijsten sinds 2014 sterk gedaald. Lag dat destijds op 53 procent, dit jaar is slechts een op de drie lijsten lokaal. Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus van de kieslijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2010, 2014, 2018 en 2022. <

Grote drukte op site van Belastingdienst

De website van de Belastingdienst om aangifte te doen was dinsdag voor veel bezoekers niet bereikbaar. Volgens het ministerie van Financiën was er geen storing, maar was de maximale capaciteit van het aantal aangevers bereikt. Dinsdag was de eerste dag dat mensen hun aangifte voor het afgelopen belastingjaar kunnen doen. Tot het middaguur zijn al 200.000 aangiftes ingediend, meldt de dienst. <

Vrachtschip met auto’s bij Azoren gezonken

Een vrachtschip dat duizenden dure auto’s vervoerde is voor de kust van de Portugese eilandengroep de Azoren gezonken. Het schip vloog twee weken geleden in brand. De Felicity Ace was geladen met duizenden Volkswagens, Porsches, Audi’s, Bentley’s en Lamborghini’s en was van het Duitse Emden op weg naar de Verenigde Staten. Naar schatting waren de auto’s samen 393 miljoen euro waard. Het schip zonk uiteindelijk door hevige golven. <

Doden door schietpartij in Amerikaanse kerk

Een Amerikaanse man heeft maandag in een kerk in de buurt van Sacramento, in de staat Californië, zijn drie kinderen doodgeschoten. Ook een volwassene kwam om. Na zijn daad beroofde de man zichzelf van het leven. Volgens de politie in Sacramento waren de kinderen jonger dan vijftien. Wat de relatie tussen de schutter en het vierde slachtoffer was, is niet bekend, maar de politie gaat uit van een familiedrama. <

140 miljoen Amerikanen hebben corona gehad

Sinds het begin van de pandemie hebben ruim 140 miljoen Amerikanen COVID-19 gehad, meldt The Washington Post op basis van een studie van gezondheidsagentschap CDC. Dat is twee keer zoveel als op basis van het aantal positieve testen tot nu toe werd gedacht. <

Duizenden mensen hun huis uit in Australië

Tienduizenden mensen zijn dinsdag hun huis ontvlucht vanwege het noodweer aan de oostkust van Australië. Met name in de deelstaten Queensland en New South Wales zijn wegen en huizen ondergelopen, waardoor mensen gestrand zijn op bruggen of op het dak van hun huis. Reddingswerkers zijn druk bezig hen te bevrijden met reddingsboten en helikopters, er zijn al meer dan duizend mensen gered. Tot dusver zijn er negen mensen omgekomen als gevolg van de overstromingen. <

Oorlog Oekraïne geeft pensioenfondsen zorgen

De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in februari opgelopen door de gestegen rente, maar de oorlog in Oekraïne is reden voor zorg bij de fondsen, meldt onderzoeksbureau Aon. Die oorlog zorgt voor hogere prijzen voor energie en grondstoffen en zet aandelenkoersen naar verwachting de komende weken zwaar onder druk. De winst uit februari staat dus alweer op het spel. <

Moederbedrijf Nord Stream 2 in zwaar weer

Het in Zwitserland gevestigde moederbedrijf van de omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2, die loopt van Rusland naar Duitsland via de Oostzee, heeft uitstel van betaling aangevraagd. Eerder op dinsdag meldde dat bedrijf, dat ook Nord Stream 2 heet, al dat de contracten met zijn werknemers zijn opgezegd als gevolg van Amerikaanse sancties. Daardoor verloren meer dan honderd mensen hun baan bij het bedrijf. <

Autoverkopen licht toegenomen na daling

De Nederlandse verkoop van nieuwe personenauto’s is vorige maand hoger uitgekomen dan in dezelfde maand vorig jaar. Volgens autobrancheorganisaties BOVAG en RAI Vereniging vertoonde de hoeveelheid geregistreerde auto’s in februari na maanden van daling weer een lichte stijging. Er werden 22.860 voertuigen op kenteken gezet. Dat is bijna 6 procent meer dan een jaar eerder. <

Inflatie Duitsland loopt weer op in februari

De inflatie in Duitsland is in februari weer opgelopen, zo blijkt uit officiële cijfers. De verwachting is daarbij dat de prijzen verder op zullen lopen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Volgens het federale bureau voor de statistiek Destatis stegen de consumentenprijzen in februari met 5,1 procent op jaarbasis. <

Rentestap ECB dit jaar onwaarschijnlijker

De kans dat de Europese Centrale Bank (ECB) nog dit jaar de rente zal verhogen lijkt door de Russische inval in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland een stuk onwaarschijnlijker. Volgens handelaren en analisten is het aannemelijk dat de ECB wacht met een rentestap vanwege de economische gevolgen van de oorlog. Volgens ramingen van persbureau Bloomberg wordt op de financiële markten nu alom rekening gehouden met een eerste rentestap in 2023. <

Recordoogst Australië helpt bij graantekort

De Australische recordoogst van tarwe valt dit jaar naar verwachting nog groter uit dan gehoopt dankzij gunstige weersomstandigheden. De zorgen over wereldwijde graantekorten door droogte elders in de wereld en de oorlog in Oekraïne, de grote graanschuur van Europa, nemen daardoor wat af. De oogst in Australië, een van ‘s werelds grootste exporteurs van graan, wordt geschat op 36,3 miljoen ton, blijkt uit een rapport van overheidsorganisatie Abares. Dat is ongeveer 5,5 procent meer dan eind november werd voorspeld. <

Zalando profiteert van thuiswinkelen in 2021

Webwinkel Zalando heeft vorig jaar flink geprofiteerd van de toegenomen populariteit van thuiswinkelen. Zalando wist vorig jaar tien miljoen nieuwe klanten te bereiken. Het bedrijf heeft nu naar eigen zeggen meer dan 48 miljoen actieve klanten in 23 landen. Die plaatsten gemiddeld meer dan vijf bestellingen per persoon. <

Drenthe wil in 2023 EK wielrennen organiseren

De provincie Drenthe wil de Europese kampioenschappen wielrennen van 2023 organiseren. Gedeputeerde Henk Brink lichtte de plannen dinsdag toe in het stadion van FC Emmen. Brink zegt goede signalen te hebben van de Europese wielerbond UEC dat toewijzing reëel is. <

Schaatser Ronald Mulder kondigt afscheid aan

Ronald Mulder stopt na dit seizoen met schaatsen. ‘Het was geen makkelijke keuze. Nu ik de knoop heb doorgehakt, voel ik dat het de beste beslissing is’, aldus de 36-jarige Zwollenaar. Mulder veroverde op de Olympische Spelen in Sotsji in 2014 brons op de 500 meter. Zijn broer Michel, die twee jaar geleden afscheid nam, won toen goud. <