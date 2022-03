Deze Nederlanders gingen op de vlucht voor het Russische geweld: ‘we dronken oploskoffie om te overleven’

(beeld nd)

Maarten Schoonheim: 'Alleen mijn schoonzoon bleef achter: hij werkt in een restaurant in Kiev en wilde zijn baan niet verliezen.'

Met een AK-74 wachten tot de Russen komen

Naam: Maarten Schoonheim

Functie: ICT-ondernemer

Verblijfplaats: Utrecht, eerder Kiev

‘Twintig jaar geleden zette ik een bedrijf op in Kiev. Ook ben ik getrouwd met een Oekraïense vrouw. Zij heeft kinderen en kleinkinderen uit een eerdere huwelijk. Ruim een week geleden - net voor de Russische inval - ben ik met de hele familie naar Nederland gevlucht. Alleen mijn schoonzoon bleef achter: hij werkt in een restaurant in Kiev en wilde zijn baan niet verliezen.

Mijn collega’s in Kiev zitten muurvast: de stad is afgesloten en treinen rijden niet meer. Een manager van mijn bedrijf heeft zich aangemeld bij het leger. Hij heeft een AK-74 uitgereikt gekregen en wacht in een appartement tot de Russen voo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .