De surrealistische realiteit in Kiev en Oost-Oekraïne: ‘waar ik woon, zijn geen schuilkelders’

Afgelopen dagen werd er hard gevochten in Oekraïne. In het land zijn nog steeds Nederlanders en Belgen die niet meer weg kunnen. Waar ze een week eerder nog werkten, loeien nu de sirenes door de stad.

Vlad Polyanskiy: ‘De Russen maken ons dood van het lachen’



Vlad Polyanskiy - beeld nd

Toen Vlad Polyanskiy (31) twee weken geleden met deze krant sprak, hield hij een oorlog niet voor mogelijk. Nu verbergt hij zich ‘s nachts in een schuilkelder in Kiev.

‘Vannacht werd er hard gevochten in onze stad. De sirenes jankten en de dreunende inslagen van bommen gingen maar door. Samen met andere flatbewoners zat ik in de kelder onder ons flatgebouw. De vloer is zanderig, maar door neergelegde yogamatjes en tapijten comfortabel. We maakten het gezellig met wijn en champagne. Voor straatkatten maakten we kartonnen huizen, zodat ze samen met ons kunnen overleven.

Ondertussen liepen er buiten vrijwilligers met machineg..

