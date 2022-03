Negende warme winter op rij: klimaatverandering merkbaar

Hilversum

Maandag is de meteorologische winter afgelopen en de gemiddelde temperatuur in De Bilt was 5,8 graden Celsius, tegenover 3,9 graden normaal. Daarmee was het de op vijf na warmste winter sinds het begin van de metingen. Door klimaatverandering zijn extreem koude winters niet meer mogelijk. In de jaren zeventig was de gemiddelde wintertemperatuur 2,1 graden. Toen waren er acht winters op rij waarin het warmer was. Daarna volgde de extreem koude winter van 1979. Het nieuwe IPCC-klimaatrapport laat zien dat de winters in ons land steeds natter en warmer worden en dat beeld was ook afgelopen winter te zien. Koude winters komen over tientallen jaren niet meer voor. Alleen kortdurende koude perioden met sneeuw en ijs, zoals in februari..

