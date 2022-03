Helemaal klaar met bestuur Veenendaal

Bij Veenendaalse moslims dreunt de klap nog na: de gemeente liet in het geheim onderzoek doen in hun gemeenschappen. ‘We wonen hier veertig, vijftig jaar, dit is ons land, maar nu blijkt dat je er toch niet helemaal bij hoort’, reageert inwoner Murat Taşova.

D66 in Veenendaal was voor het openbaar maken van het rapport van NTA.

Veenendaal

Bilal Riani is strijdbaar. Hij is bestuurslid van de islamitische Stichting Taubah, die juridische actie wil ondernemen tegen Veenendaal. In deze en minstens negen andere gemeenten deed het private bureau NTA (’Nuance door Training en Advies’) undercover onderzoek. NRC onthulde de affaire in oktober.

Het rapport dat het bureau opstelde, wordt door het gemeentebestuur nog steeds niet vrijgegeven. Het college stelt dat het slechts om een ‘krachtenveldanalyse’ ging en dat onderzoekers niet in gebedshuizen zijn geweest.

‘Alle christelijke partijen in Veenendaal hebben er met de VVD tegen gestemd het rapport openbaar te maken’, vertelt Raini. De chrístelijke partijen, benadrukt hij later nog eens, want dat steekt hem. ..

