Onderzoekers helpen docenten met tips om over de oorlog in Oekraïne te praten

Hoe bespreek je de oorlog in Oekraïne in de klas? Onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben een lesbrief gemaakt om docenten daarbij te helpen.

Utrecht

Maxine Herinx is projectleider van TerInfo, een initiatief van verschillende onderzoekers die lesmateriaal maken en gastlessen geven over onderwerpen als terrorisme, politiek geweld en heftige gebeurtenissen in de samenleving.

Vorige week donderdag, toen de Russische invasie in Oekraïne begon, kwamen de onderzoekers snel samen. Herinx: ‘We wisten: docenten hebben nu behoefte aan ondersteuning, want kinderen komen met allerlei vragen. Over het algemeen kan een docent die het nieuws volgt de meeste vragen van leerlingen wel beantwoorden. Maar voor docenten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs is het handig om de belangrijkste informatie op een rijtje te heb..

