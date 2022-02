Dit kun je doen om Oekraïners te helpen. Bewust inkopen doen bijvoorbeeld

De Oekraïens-Nederlandse componist Svitlana Azarova demonstreerde maandag in Den Haag tegen de oorlog in haar geboorteland. (beeld Svitlana Azarova)

Svitlana Azarova, een Oekraïens-Nederlandse componist uit Den Haag, is het met haar eens. ‘Alle hulp is goed. Zamel medicijnen, kleding en geld in. En als je zelf niets weg kunt geven, deel dan verzoeken op sociale media.’

Azarova’s broer schuilt al vijf dagen met zijn gezin in een metrostation in Kiev. Het doet hem goed te horen dat Nederlanders de straat op gaan om te demonstreren of te bidden en te zingen in een kerk. ‘Zo weten ze dat ze er niet alleen voor staan.’ Ze demonstreerde vandaag in Den Haag en zong Oekraïense hymnen in de Grote Kerk. Op haar protestbord stonden vier oproepen aan de Nederlandse bevolking: Verspreid nieuws via sociale media, stop de handel met Rusland, vraag overheden Oekraïne te helpen en vraag je v..

