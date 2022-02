Fans MVV bestraft na racisme

MVV heeft twee supporters gestraft die zich vrijdagavond schuldig hebben gemaakt aan het doen van racistische uitlatingen. In de slotfase van de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht werd het duel in de eerste divisie stilgelegd.

Maastricht

Dat gebeurde omdat een Franse speler van FC Dordrecht, Seydine N’Diaye, vanwege zijn huidskleur racistisch bejegend zou zijn door de fans van de club uit Maastricht.

MVV zegt in een verklaring direct ‘een uitgebreid onderzoek’ te zijn gestart. Daaruit zijn twee fans naar voren gekomen die verantwoordelijk waren. Het tweetal heeft van MVV een stadionverbod opgelegd gekregen en de KNVB kan dat omzetten in een landelijk verbod om de stadions in te gaan. Vandaag is er overleg tussen voetbalbond, MVV en het OM.

‘Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie. Dergelijke mensen horen niet in een stadion thuis, niet in Maastricht en niet in welke stad dan ook’, zegt algemeen directeur Erik Noor. Volgens MVV heeft Noor vooralsnog tever..

