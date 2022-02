Ambassade gaat van Oekraïne naar Polen

Den Haag

Het Nederlandse ambassadeteam in Oekraïne verlaat dat land en gaat werken vanuit de Poolse stad Jaroslaw. Dat ligt vlak bij de Oekraïense grens. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt het steeds onveiliger in de Oekraïense stad Lviv, waar de ambassade tot nu zetelde. Eerder werd de ambassade daar al heen verplaatst vanuit de hoofdstad Kiev. Sinds de ambassade vanuit Kiev is verplaatst, hebben volgens het ministerie bijna dertig Nederlanders zich gemeld bij het steunpunt in Lviv. Een aantal van hen kreeg reisdocumenten. Ook gaf het steunpunt advies over Polen.

