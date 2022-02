60.000 euro voor chauffeurs Oekraïne

Den Haag

De stichting Chauffeursnieuws & Transporteffect, die een inzamelingsactie is begonnen voor Oekraïense chauffeurs in Nederland, heeft na een dag ruim 60.000 euro opgehaald. Gemikt was op een bedrag van 5000 euro, maar zaterdag stond de teller op meer dan 60.000 euro. ‘Het is een overweldigend succes. We hadden dit niet verwacht’, zegt voorzitter Aschwin Cannoo. Chauffeurs uit Oekraïne die voor Nederlandse opdrachtgevers werken, staan volgens hem met de rug tegen de muur, omdat hun bankpassen zijn geblokkeerd waardoor ze niet bij hun geld kunnen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .