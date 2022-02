RIVM observeert straling Tsjernobyl

Bilthoven

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt de radioactieve situatie rondom Tsjernobyl in de gaten, nadat het instituut meldingen had gekregen van hogere stralingsniveaus in dit gebied in het noorden van Oekraïne. In 1986 ontplofte een van de reactoren van de kerncentrale in Tsjernobyl. Vanwege de hoge stralingsniveaus is het gebied sindsdien beperkt toegankelijk. Het is onduidelijk of de meldingen van verhoogde radioactiviteit kloppen. Het RIVM meet altijd de radioactiviteit boven Nederland. Daar zijn geen verhogingen van radioactiviteit op te zien.

