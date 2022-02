KLM-vluchten naar Rusland keren om

Schiphol

KLM heeft twee vluchten die onderweg waren naar Sint-Petersburg en Moskou laten omkeren, meldt de luchtvaartmaatschappij. Het toestel naar Sint-Petersburg keerde direct terug naar Amsterdam. Het vliegtuig onderweg naar Moskou week uit naar Kopenhagen, waar moest worden bijgetankt voordat het ook terugvliegt naar Schiphol, zegt een woordvoerster. Aanleiding hiervoor is het sanctiepakket dat in Europees verband is afgesproken om geen reserve-vliegtuigonderdelen meer naar Rusland te sturen. KLM kan ‘niet garanderen dat vluchten naar Rusland veilig terugkeren’.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .