Spontane carnavalsoptocht

Carnavalvierders mochten weer, dit weekend. Ook dit jaar waren op carnavalszaterdag grote evenementen afgeblazen, maar dat weerhield feestvierders er niet van om kleinschalige carnavalsfeestjes te improviseren. Zoals in het Noord-Limburgse Heerlen, waar de officiële optocht was afgelast, maar desondanks een groep carnavalisten door de stad trok. Ook vond in Maastricht de traditionele machtsoverdracht plaats.