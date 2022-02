‘Topdirigent Gergjev moet afstand nemen van oorlog’

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest schort de samenwerking op met Valeri Gergjev. Indien de Russische dirigent niet openlijk afstand neemt van het handelen van president Putin in Oekraïne, ziet het orkest zich genoodzaakt de concerten met hem te annuleren. Ook gaat dan het Gergiev Festival in september niet door.

Valeri Gergjev behoort tot ’s werelds beroemdste dirigenten. Van 1995 tot 2008 leidde hij het Rotterdamse orkest als chef. Tegenwoordig is hij eredirigent en voert hij de artistieke leiding over het Gergiev Festival, dat sinds 1995 plaatsvindt.

Het Rotterdamse besluit volgt nadat bekend was geworden dat Gergjev dit weekend niet welkom is als gastdirigent in de Carnegie Hall in New York. Ook München gaf een schot voor de boeg: als hij zich niet uiterlijk vandaag distantieert van de oorlog in Oekraïne, verliest hij zijn baan als chef-dirigent van de Münchner Philharmoniker. Vergelijkbare eisen kwamen vanuit het Italiaanse operahuis La Scala en het Weens Philharmonisch Orkest.

