Gouden Loeki voor kerstreclame AH

Albert Heijn heeft dit jaar de Gouden Loeki voor beste reclamespot gewonnen, voor de kerstcommercial gemaakt door reclamebureau TBWA\Neboko. In het spotje wordt een hamster verliefd op de hamster van de buren. De Staatsloterij, winnaar van de Gouden Loeki in de afgelopen drie jaar, moest dit keer genoegen nemen met de tweede plaats, voor de commercial met koekoeksklok Fritsie, eveneens gemaakt door TBWA\Neboko. De Bronzen Loeki is gewonnen door de decemberreclame van supermarktketen PLUS, gemaakt door Wunderman Thompson. De prijzen voor de beste reclames worden sinds 1995 uitgereikt.

