S10 treedt op tijdens Eurovision in Concert

Amsterdam

Zangeres S10 is toegevoegd aan de line-up van Eurovision in Concert, op 9 april in AFAS Live in Amsterdam. Eerder werd al bekendgemaakt dat de Albanese Ronela Hajati, de Belgische Jérémie Makiese, Brooke uit Ierland en Intelligent Music Project uit Bulgarije er zullen optreden. Eurovision in Concert wordt jaarlijks georganiseerd om fans alvast kennis te laten maken met de artiesten die meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Het is de grootste ‘preview party’ van het songfestival in Europa. In andere landen worden soortgelijke shows georganiseerd, maar die in Nederland is het grootst.

