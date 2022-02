Prinses Beatrix herdenkt slag Javazee

Den Haag

Prinses Beatrix heeft zaterdag de tachtigste herdenking van de slag in de Javazee bijgewoond. De ceremonie was in de Haagse Kloosterkerk. Met de slag in de Javazee probeerde het Nederlandse eskader van Karel Doorman samen met Australische, Engelse en Amerikaanse schepen een Japanse invasie op Java tegen te houden. De jaarlijkse herdenking van de slag wordt georganiseerd door de Koninklijke Marine en het Karel Doormanfonds. Beatrix is beschermvrouwe van dit fonds dat (oud-)militairen van de Koninklijke Marine en hun nabestaanden financieel helpt.

