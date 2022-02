De Fransen vechten in Zeeland

Frankrijk - Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Franse presidentsverkiezingen in april. Aflevering 7: Franse steun in mei 1940.

In de avond van 10 mei 1940 schreef een meisje uit Aardenburg, een stadje in Zeeuws-Vlaanderen, in haar dagboek. Die ochtend waren de Duitsers het land binnengevallen. Evenals vele landgenoten had het meisje in spanning afgewacht wat er gebeuren ging. ‘En dan ineens, om half twaalf, vliegen er in een razend tempo, stofwolken achter zich latend, legerauto’s, motoren, afweergeschut en tanks voorbij. Het eerste ogenblik zijn we angstig en vragen: ‘Het zijn toch wel bondgenoten en geen Duitsers?’’ Maar dan zien we de Franse vlag en we zijn gerust.’

In Axel, ruim 30 kilometer naar het oosten, zagen landarbeiders om vier uur ’s middags soldaten naderen. Ze dachten dat het Duitsers waren en werden bang, tot ze ontdekten dat het om Fransen ging. ..

