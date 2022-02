Gündogan en Volt staan lijnrecht tegenover elkaar over klachten Gündogan na uitzetting partij Volt: ‘Gang van zaken is smaad en laster’

Den Haag

Zij heeft haar advocaten om advies gevraagd, schrijft ze in een reactie die ze zaterdag deelde op haar Twitteraccount. Gündoğan laat weten dat ze ‘geen onoorbaar gedrag’ heeft vertoond. Zij vindt dat Volt zelf voor rechter speelt.

Zaterdag meldde Volt dat het bureau dat onderzoek deed naar Gündoğan, dertien meldingen had gekregen van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de partij lopen de meldingen uiteen van ‘handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van positie’. Eerder meldde Gündoğan op Twitter dat er slechts één klacht tegen haar zou liggen. Dat zou gaan om een persoon met wie zij een arbeidsconflict had. Ze schrijft dat zij niet op de hoogte is gesteld van de dertien klachten die het onderz..

