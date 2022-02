Er is geen meerderheid voor oppompen van Gronings gas, zo staat in een enquête waarin Nederlanders zijn ondervraagd over de relatie van gas met de huidige situatie in Oekraïne. Op de vraag wat de Nederlandse overheid moet doen als er een tekort aan gas ontstaat, gaf 38 procent aan dat er gas uit de provincie Groningen moet worden gehaald. De enquête is opgesteld en uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction. <

Toch trappen naar perrons Utrecht Centraal

Na jarenlang getouwtrek komen er dan toch trappen van de Moreelsebrug naar de perrons van station Utrecht Centraal. Eigenaar Klépierre van Hoog Catharijne hield de bouw van de trappen lang tegen, omdat die reizigers van de stationshal via het winkelcentrum naar de binnenstad wilde leiden, en dreigde met miljoenenclaims. <

beeld anp

‘Zorg voor vrouwen met psychoses kan veel beter’

De zorg voor vrouwen die lijden aan psychoses kan een stuk beter, stelt onderzoek van onder andere de Nederlandse wetenschappers Bodyl Brand en Iris Sommer deze week in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Psychiatry. Schizofrenie wordt gemiddeld veel later ontdekt bij vrouwen dan bij mannen. <

Zorgpersoneel met long covid krijgt regeling

Er komt een overbruggingsregeling voor zorgmedewerkers die door langdurige covid hun baan dreigen te verliezen. De regeling is ingericht voor mensen die in het begin van de coronacrisis ziek zijn geworden en sindsdien niet meer kunnen werken. Normaal gesproken zouden zij na twee jaar ziekte ontslagen mogen worden. Met de nieuwe regeling kunnen zij ten minste een halfjaar langer in dienst gehouden worden, meldt minister Conny Helder. <

Overheden moeten naar top met helft vrouwen

Overheden en organisaties die een publieke taak uitvoeren of met belastinggeld worden gefinancierd, moeten toe naar een (sub)top die voor de helft bestaat uit mannen en voor de helft uit vrouwen. Het gaat om ministeries, uitvoeringsorganisaties, zelfstandige bestuursorganen en adviescolleges. Het wettelijk streefcijfer voor de (semi)publieke sector komt net als voor het bedrijfsleven te liggen op minimaal 33 procent. Het streven wordt echter om binnen vijf jaar wel op een gelijke verdeling van mannen en vrouwen te komen, heeft het kabinet vrijdag besloten. Als dit niet lukt kan alsnog worden besloten tot een wettelijk quotum. <

Wiersma bezorgd over Cornelius Haga Lyceum

Onderwijsminister Dennis Wiersma heeft ‘met veel zorgen en irritatie’ het inspectierapport gelezen over het islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De Onderwijsinspectie heeft alle drie afdelingen als ‘zeer zwak’ gekwalificeerd. <

Nominatie zwarte vrouw als opperrechter VS

De Amerikaanse president Joe Biden gaat een zwarte vrouw voordragen als opperrechter. Dat maakte het Witte Huis bekend. Als de Senaat van het parlement de nominatie goedkeurt, krijgen de Verenigde Staten met Ketanji Brown Jackson voor het eerst een zwarte vrouw als hoogste rechter van het Hooggerechtshof. <

beeld anp

Wereldhandel groeide in december vorig jaar

De wereldhandel is in december toegenomen ondanks de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus en de beperkende maatregelen tegen de pandemie. Volgens het Centraal Planbureau steeg het handelsvolume die maand met 1,1 procent ten opzichte van november. <

Coronasteunpakket per 1 april geschrapt

Het coronasteunpakket van het kabinet stopt vanaf 1 april. De steunregelingen waarmee bedrijven een tegemoetkoming kregen voor loonkosten en vaste lasten en het uitstel van de belastingbetalingen worden gestaakt. Ook een speciale regeling voor zelfstandigen wordt gestaakt. <

NS blijft impact coronacrisis voelen

De Nederlandse Spoorwegen hebben ook in 2021 flink te lijden gehad onder de coronacrisis. Het aantal reizigers lag 48 procent lager dan voor de pandemie en de Nederlandse reizigersopbrengsten vielen 1,1 miljard euro lager uit dan voor corona. <