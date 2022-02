Duizenden dienstplichtigen weigerden naar Indië te gaan en betaalden een hoge prijs

Tussen 1946 en 1949 weigerden zesduizend Nederlandse jongemannen om hun dienstplicht te vervullen in Nederlands-Indië. Deze ‘deserteurs’ en principiële dienstweigeraars zijn ‘de vergeten slachtoffers van de koloniale oorlog’ genoemd.

De voormalige Havenkazerne in Schoonhoven, waar Indonesiëweigeraars naartoe gingen.

Den Haag

Tussen 1945 en 1949 dienden naar schatting 200.000 oorlogsvrijwilligers en dienstplichtige militairen in Nederlands-Indië om er een opstand tegen het Nederlands koloniaal gezag te bestrijden. Ruim zeventig jaar later zijn er nog enkele duizenden Indiëgangers in leven. Vorige week hoorden ook zij de uitkomst van diepgravend historisch onderzoek: de Nederlandse krijgsmacht maakte zich tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog structureel en op grote schaal schuldig aan extreem geweld.

Tegenover de soldaten die mokkend of gemotiveerd naar Indië gingen, stonden ruim zesduizend jongemannen die deserteerden of om vrijstelling vroegen wegens gewetensbezwaren. Onder zware druk zag een deel van hen alsnog van hun bezwaren af.

