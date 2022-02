‘We hebben tijdens corona ervaren dat familie veel belangrijker is dan we denken’

‘Familierelaties zijn in coronatijd blijvend veranderd́’, stelt familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt. ‘Er ontstond spanning in gezinnen, tussen broers en zussen. Maar veel relaties blijken ook veerkrachtiger te zijn dan gedacht. Mensen probeerden te zoeken naar verbinding.’

Hoe kijkt u terug op de afgelopen twee jaar?

‘Corona heeft ouders belangrijker gemaakt. In de eerste periode van corona spraken we alleen maar over ‘het beschermen van de ouderen’. Ouders stierven en werden in een witte zak het verpleeghuis uit gedragen, zonder dat hun kinderen hen nog hadden gezien. Het sterven van ouders werd een item. Voordat corona uitbrak, was voor veel kinderen de relatie met hun ouders anders.

Ze dachten: ‘’Mijn ouders mankeert niks, ze gaan lekker skiën, doen vrijwilligerswerk ... daar maak ik me geen zorgen over.’’ Maar door corona werd duidelijk: ‘’Ik kan mijn ouders verliezen.’’’

‘Ik sprak in die periode veel met broers en zussen over hun onderlinge relaties. Zij waren bang voor de dood van hun ouders. Het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .