Hoe advocaten zich wapenen met trainingen tegen agressie en intimidatie

Ze was eerstejaars advocaat-stagiaire toen het misging, tijdens een bezoek aan een cliënt in de gevangenis. Ze wilde bij de deur van de spreekkamer gaan zitten, zodat ze in geval van nood weg zou kunnen. Maar een beveiliger zei: ga dicht bij de rode noodknop zitten – en die zat bij het raam. Even later zat ze daar met haar cliënt, zonder begeleiding. Al snel ontstond een verhitte discussie, en ineens probeerde hij met kracht het snoer van een telefoon om haar hals te wikkelen. Toen ze zich verzette, begon de man te schreeuwen. De herrie alarmeerde de beveiliging, die erin slaagde haar cliënt tot bedaren te brengen.

De advocaat-stagiaire vertelt erover op een zonnige vrijdagochtend in februari, tijdens een weerbaarheidstraining in Nieuwers..

