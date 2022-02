Hoe bespreek je de oorlog met kinderen? ‘Weghouden van informatie is als een gordijn dat beweegt’

Meredith Lakhichand (41) is orthopedagoog generalist en heeft haar eigen GGZ Praktijk Parels, voor jongeren en kinderen. Ze heeft tips over hoe een volwassene met kinderen kan praten over de oorlog.

Wat is belangrijk om te weten voor we met kinderen in gesprek gaan?

‘Het is belangrijk om kinderen te onderscheiden in een groep tot ongeveer zes jaar oud en de groep daarboven. Kinderen tot zes of zeven jaar oud kunnen niet goed redeneren; zij denken heel concreet en zij denken ook niet over de lange termijn na. Een voorbeeld is dat ze er een slechte voorstelling van kunnen maken. De oudere kinderen kunnen wel meer in abstracte begrippen denken en hebben een gevoel bij een woord zoals de dood.’

Hoe zorg je dat je op een goed niveau zit?

‘De sleutel is om eerlijk te blijven en transparant te zijn. Het weglaten van informatie is als een gordijn waarachter iets beweegt, maar de kinderen weten niet wat. Dan gaan ze erover fantaseren en v..

