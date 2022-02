Eindelijk ligt de Global Mercy in Rotterdam. ‘Het is ons vlaggenschip’

Het grootste private ziekenhuisschip van de wereld komt vandaag aan in Rotterdam. Het gaat straks medische hulp verlenen aan de allerarmsten van de wereld. Vrijwilliger Jan Egbert Dijkstra: ‘Het raakt me om te zien dat het leven van mensen gigantisch kan veranderen.’

Rotterdam

Het schip is van mijlenver al te zien, een groot wit gevaarte met grote blauwe letters erop. Jonge kinderen rennen over het dek op de bovenste verdieping. Bezoekers met hoogtevrees moeten hun angst overwinnen, want de loopbrug is hoog. ‘Als het geen ziekenhuisschip was geweest, zou het ook een cruiseschip kunnen zijn’, zegt bestuursvoorzitter van MercyShips Holland Jan van den Bosch. En inderdaad, met elf verdiepingen, een lengte van 174 en een breedte van bijna 29 meter is het schip enorm.

Het was een grote droom, maar na bijna tien jaar is de Global Mercy een werkelijkheid. Bestuursvoorzitter van Mercy Ships Holland Jan van den Bosch: ‘Het was de bedoeling om alle kennis die we in de afgelopen veertig jaar..

